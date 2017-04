Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum Karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 06 LPY 31 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü A.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.T., A.T., E.T., H.Y., E.T. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM