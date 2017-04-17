Lastiği Kopan Araç İstasyona Girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lastiği kopan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hasar gören otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.



Kaza Ereğli Alaplı Karayolu Göktepe altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaplı' dan Ereğli' ye giden 67 SN 627 plakalı hususi otomobil sürücüsü aracın lastiğinin kopması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna girdi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kazada hasar gören otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Göktepe altı sakinleri aynı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini ve bu bölgeye sinyalizasyon sistemi yapılması gerektiğini söylediler. - ZONGULDAK