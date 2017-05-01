Lassa, tarıma destek için Çorum'da çiftçilerle buluşacak

Brisa, 42 yıldır Anadolu topraklarında olan Lassa markasıyla çiftçilere hizmet etmeye devam ediyor. Lassa, "Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam" projesi ile 2013 yılından bu yana çiftçilere güvenli sürüş ve iyi tarım uygulamaları konusunda destek sunuyor. Lassa'nın deneyimli ekipleri bu yıl "Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" olarak yeniden lanse edilen proje kapsamında, 2-3 Mayıs'ta tarihlerinde, Çorum'daki tarım alanlarını gezecek ve çiftçilere danışmanlık sunacak.

Brisa'nın "sürdürülebilirliğin hayatın her alanında uygulanması" vizyonundan da hareketle Lassa'nın tarım sektöründe ekonomik, toplumsal ve çevresel değer yaratmayı amaçladığı proje kapsamında; bugüne kadar 500'den fazla köy ziyaret edildi. 12.000'i aşkın çiftçiye ulaşıldı ve toplam 569 saat eğitim verildi. Aynı zamanda traktör römorklarına yoldaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla 15.000'den fazla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştirilerek emniyetli sürüş hakkında farkındalık yaratıldı.

Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak en kritik sektörlerden biri olan tarıma yatırım yapmayı kurumsal bir sorumluluk olarak ele aldıklarını dile getiren Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, "Tarım sektöründe çalışan, rol ve sorumluluk alan herkesle yakın bir iş birliği içerisinde olmaya büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimizle de geçmişten gelen kuvvetli bir dostluğumuz ve gönül bağımız var. Tarım ekipmanları arasında lastik toprağa değen tek ürün. Lassa olarak bu bilinçle 42 yıldır mahsule en az zarar verecek şekilde ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Çiftçilerimiz gibi biz de toprağa dokunuyoruz, koruyoruz ve verimli olması için çalışıyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle bu yıl 'Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak' diyerek yeniden tarımda sürdürülebilirlik için yola çıktık. Lassa ekipleri ülkemizin tarım alanlarını karış karış gezerek çiftçilerimize tarım araçları ve lastikleri, güvenli sürüş, verimlilik, sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi alanlarda danışmanlık sunuyorlar. Yaz kış demeden alın teri döken ve toprak sevdalısı çiftçilerimizin her zaman yanlarında olarak ve onlar için en iyi ürünleri geliştirerek tarımın gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" projesi ile Lassa ziraat mühendisleri çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları"na yönelik eğitimler veriyor. Projenin her durağında çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

"Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" yolculuğu kapsamında Lassa ekibi, 20 Mart tarihinden itibaren Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Yozgat'ı gezen Lassa ekipleri Yozgat'ın ardından Çorum, Ankara, Eskişehir, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerindeki tarım alanlarını ziyaret edecek.

Lassa, çiftçileri reflektör kullanmaları konusunda uyarıyor

"Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" projesi kapsamında, traktörlerin yoldaki görünürlüğünü artırmak amacıyla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştiriliyor. Lassa ekibi, 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği reflektör montajlarıyla, çiftçileri sürüş ve trafik güvenliği hakkında uyarıyor.

Lassa, çiftçilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunuyor…

Son 3 yıldır Türkiye'nin tarım alanlarını karış karış gezen Lassa ekipleri, çiftçilerin verimli ve sürdürülebilir yöntemler konusunda desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tarım araçlarının birçoğunun kullanım amacına göre lastiklerinin yük taşımaya uygun olması ve özellikle zorlu koşullarda çalışan araçların lastiklerinin aşınma ömrünün uzun olması önem taşıyor. Ayrıca, çiftçinin birim alanda daha fazla üretim yapmasını sağlayacak şekilde verimliliğini arttırmak için toprak sıkıştırmasını minimumda tutan lastikleri tercih ediyor olması kritik bir husus olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, çiftçilerin kısıtlı bütçeleri de göz önüne alınarak düşük yakıt tüketimi sağlayacak verimli lastikler tercih edilmesi öneriliyor.

Toprak ve ürün kalitesi açısından da doğru lastik kullanımı önem taşıyor. Lastik ve araç kullanımı bakımından yapılan önemli yanlış uygulamalardan biri zirai alanlarda açılan kanala uygun lastik ebadının seçilmemesinden dolayı ürünlerin ezilmesi olarak öne çıkıyor.

Brisa zor şartlarda performans göstermesi beklenen tarım lastiklerinin çok daha sağlam ve dayanıklı olması gerektiğinin bilinciyle üretim yapmaya devam ediyor. Tohumdan hasada kadar geçen sürede lastiğin arazide maruz kaldığı koşullara dayanıklı özel sırt kauçuğu ile Lassa lastikleri sağlamlık sergiliyor. Aynı zamanda Brisa'nın Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikler de sunuluyor. Marka bu kapsamda lastiğin kendini daha kolay temizleyebilmesini sağlayan çift açılı dişler gibi önemli yenilikleri çiftçilerle buluşturdu.

Brisa, tarım lastiklerinin dayanıklılığı ve uzun ömrü doğrultusunda çiftçilerin tarımsal çalışmalarını destekleyecek şekilde ürünlerini 5 yıl garanti ile sunuyor.