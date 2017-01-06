Las Vegas'daki Teknoloji Fuarı Ces'de Samsung Telefon Sergilemedi





Galaxy Note 7 cep telefonlarındaki aşırı ısınan ve alev alan batarya problemi yüzünden geçtiğimiz yıl tarihi bir kriz yaşayan Samsung, Las Vegas'da açılan dünyanın en geniş kapsamlı tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) hiçbir cep telefonu ürününü sergilemedi.



Teknoloji fuarı CES yepyeni keşiflerle geldi! https: //t.co/594yo7Kv04 pic.twitter.com/JhchWOp4rF— ALL Magazine (@ALLmagazine) 5 Ocak 2017



Yeni nesil otomobillerden beyaz eşyaya, televizyonlara kadar 24 kategoride ürünün görülebildiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fuarda Güney Koreli firma, cep telefonu dışındaki ürünlerini tanıttı.



2017 model SUPER UHD TV'leri Las Vegas'ta başlayan teknoloji fuarı CES 2017'yi salladı.https: //t.co/oQmAx0hawx— Sözcü (@gazetesozcu) 5 Ocak 2017



Samsung Elektronik Amerika Amerika başkanı Tim Baxter, burada yaptığı konuşmada Galaxy Note 7 bataryalarındaki problemin nedenini çok yakında kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi:



"Hem içeride hem de üçüncü taraflarla, uzmanlarla Note 7'deki sorunun ne olduğunu anlamak ve bir daha asla olmamasını sağlamak için ortak çabamız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. ve sonuçları çok yakında paylaşacağız."



Advanced 'QLED' UHDTVs lead Samsung CES introductions. https: //t.co/Q3ut5svQKh pic.twitter.com/GsRdZz1yjV— Sound & Vision (@soundnvision) 5 Ocak 2017



Akıllı cep telefonu piyasasının önde gelen aktörlerinin yanı sıra gözünü Amerika pazarına diken Çinli orta sınıf akıllı telefon üreticileri de fuarın en dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı.



2.6 milyon metrekare alanda kurulan ve 200 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği Tüketici Elektroniği Fuarı 8 Ocak'a kadar açık kalacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: sergilemedi ABD Samsung teknoloji Fuar Elektronik telefon CESde Vegasdaki Las Vegas fuarı Las Gepost: 05 januari 2017