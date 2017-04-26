Larry Page'in Hayali Uçan Araç Projesi: Kitty Hawk

Google'ın kurucularından Larry Page'in de yatırımcılarından olduğu uçan araç projesi Kitty Hawk su üzerinde uçan çok pervaneli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Tek kişilik olan araç elektrikli motora sahip. Pilot ehliyetine de ihtiyacın olmadığı araç nüfus yoğunluğu az olan bölgelerde kullanılabiliyor.