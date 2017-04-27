Larissa Gacemer Türk Vatandaşı Oldu

Ünlü Manken Larissa Gacemer Türk vatandaşı olduğunu instegram hesabında paylaştığı video ile takipçilerine duyurdu.
77'lik emektar aktör, yeni yaşını çıtır sevgilisiyle kutladı
Sincar operasyonunun asıl hedefi ortaya çıktı: 2 bin 500 PKK'lı
Türk vatandaşı olan ünlü model, sevinçten havalara uçtu
Türkiye'nin baş belası geri mi dönüyor?
FETÖ'nün kara kutusu açıldı, dev operasyon böyle başladı
Röportajda saçmalayınca sosyal medyanın diline düştü
Erdoğan ve ailesinin en yakınındaki polisler açığa alındı
Şaka gibi ama gerçek: Ağaçları gasp ediyorlar
Yalı davasında bilirkişi raporu Reza ile Ebru'nun başını yaktı