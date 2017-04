Lara: 'İhaneti Gördüm' Şarkısını Tüm Hainlere Gönderdik

POP müziğinin sevilen ismi Lara, sevilen son şarkısı 'İhaneti giymişsin'in sadece iki insanın arasındaki aşkı anlatmadığını belirtirken,"İhanet derken kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdik bu şarkıyı" dedi.



Avcılar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan 'Ünlülerle selfie' projesine katılan Lara, öğrencilere mini konser verdi.



Bir öğrencinin saz çaldığını görünce 'Dostum' türküsünü söyleyen Lara, Kırıkkale Çocuk Esirgeme Kurumu'nun onursal başkanı olduğunu, okulun müdürü Recep Sözveren'in, 95 öğrencileri için gösterdiği özverili çabanın toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi gerektiğini üzerine düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.



"İHANETİ GÖRDÜM' ANLAYANA"



DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lara, son şarkısı 'İhaneti giymişsin'in çok sevildiğini herkesin dilinde olduğunu anlatırken, "Zaten çocuklar söylüyorsa bu işi tutturmuşuz demektir" dedi. Lara, bu şarkının sadece iki insanın arasındaki aşka dair yazılmadığını vurgularken şunları söyledi:



" İhanet' derken kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdik bu şarkıyı. Zaten şarkının sözlerinde de İhaneti giymişsin, çokta yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin, çok da yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak. Caiz bir tabirle söylemek gerekirse. Adamlıktan nasibini ben vereceğim. Ben bu ihaneti inine gireceğimdiyor gayet de ağır sözleri var. Artık 'Anlayana' diyoruz."



Lara, yeni şarkısının hazırlığını sürdürdüğünü 2 ay sonra güzel hızlı bir şarkıyla sevenlerinin karşısında olacağını, yaz aylarında kendisini yoğun festival ve konser programının beklediğini ekledi.



