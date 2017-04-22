Lara, Engelli Öğrenci ile Türkü Söyledi





Avcılar'da orta ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan 'Ünlülerle selfie' projesine katılan Lara, bir öğrencinin saz çalması üzerine türkü söyleyerek ona eşlik etti. Lara, engelli öğrencileri şarkıları ile coşturdu.



Bugüne kadar ünlü birçok ismin destek vererek okula geldiği veya kabul ederek birlikte selfie yaptığı özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulun müdürü Recep Sözveren, 95 öğrencileri bulunduğunu söyledi. Sözveren öğrencilerin,görsel algılarını ve yaşama dair farkındalıklarını artırmaları, çevreleri ile rahat iletişim kurmaları, fiziki ve zihinsel sınırlılıklarına karşın kendilerini ifade etmede fotoğrafın gücünü kullanabilmeyi öğrenmeleri, toplum tarafından örnek alınan sevilen ünlülerle birlikte toplumun engellilere farkındalığını artırmak amacıyla 'Ünlülerle Selfie' projesini hazırladıklarını söyledi. Okuldan gelen daveti kırmayan pop müziğin sevilen ismi Lara, Avcılar'daki 'Özel öğrencilerle' bir araya geldi.



Müdür Sözveren'in odasında bir kız öğrenci gelirken Lara'nın modeli gereği yırtık blue-jean pantolonunu görünce "Burası yırtılmış" dedi. Lara, bunun üzerine "Evet haklısın ne yapabiliriz? Dikebilir misin?" diye yanıt verince öğrenci deneyeceğini söyledi. Lara, babasından öğrendiği sazı ustalıkla çalan aynı öğrenciye şaşırırken, kendisine "Dostum" türküsünü söylerek eşlik etti. Okuldaki öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mini gösterisini izleyen ve onlarla 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyleyen Lara, daha sonra okul bahçesinde birlikte selfie çekerken, son dönemde popüler olan başta 'İhaneti Giymişsin' olmak üzere sevilen iki şarkısını söyledi. Ünlü sanatçı her fırsatta özel öğrencilerin yanına geleceğini belirtirken, "Çok güzel bir proje. Engelleri aşmalarına, onları topluma kazandırmak için hepimiz el vermeliyiz" dedi. - İstanbul