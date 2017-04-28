Lara Di Lara'dan Yeni Albümüne İlk Klip

LARA Di Lara, yeni albümü "Hazineler İçindesin"in ilk klibini "Sıradan Dediğin" şarkısına çekti.



123 grubunun vokalisti Dilara Sakpınar'ın solo projesi Lara Di Lara'nın Sony Music etiketiyle yayımlanan ve 16 yeni şarkıdan oluşan "Hazineler İçindesin" albümünün ilk klibi müzikseverlerle buluştu. Söz, müzik ve düzenlemesi Lara Di Lara'ya ait olan "Sıradan Dediğin" şarkısına çekilen klibin yönetmenliğini Sinan Kut yaparken, görüntü yönetmenliğini ise Semih Kababulut üstlendi. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Trakya'nın çeşitli noktalarında yapılan çekimlerde sanatçıya Rafael Cemo Çetin ile Lara Lakay eşlik etti. Sedef Yılmaer yapımcılığında çekilen klipte mekan olarak Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kastro Koyu Kamping, Çatalca Ormanlı Köyü tercih edildi.



- İstanbul