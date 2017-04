123'ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar, solo projesi Lara Di Lara ile 11 Nisan'da IF Performance Hall'da müzikseverlerle buluşuyor.



"Müzikle ailesindeki Ender Sakpınar, İlhan Erşahin gibi önemli isimler sayesinde tanıştı. Elektronik indie müzik grubu 123 ile müzik kariyerine başladı. Bu grupla üç albüm yayımladı. 123'le ara sıra verdikleri konserlerle hayranlarının ağzına bir parmak bal çalmaya devam ederken, kendi müziğini yapmak ve solo işlerini yayımlamak için 2014'ten beri Lara Di Lara olarak performanslar gerçekleştiriyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Lara Di Lara & Can Güngör



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır