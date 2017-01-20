123'ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar, solo projesi Lara Di Lara ile 20 Ocak'ta Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Müzikle ailesindeki Ender Sakpınar, İlhan Erşahin gibi önemli isimler sayesinde tanıştı. Elektronik indie müzik grubu 123 ile müzik kariyerine başladı. Bu grupla üç albüm yayımladı. 123'le ara sıra verdikleri konserlerle hayranlarının ağzına bir parmak bal çalmaya devam ederken, kendi müziğini yapmak ve solo işlerini yayımlamak için 2014'ten beri Lara Di Lara olarak performanslar gerçekleştiriyor.



Solo yayımladığı ilk albüm 'Oraya Doğru'nun ardından 2017'nin ilk dönemecinde bizlerle paylaşacağı ikinci albüm 'Hazineler İçindesin'in ilk konseriyle kendini en iyi hissettiği Salon sahnesinde...



Zarif vokaller ve yeni hikayeler sizleri bekliyor."



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