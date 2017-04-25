Lapseki'nin 7 Köyü Tyçp Kapsamında Temizlenecek

Lapseki ilçesinde İŞKUR İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından, "Toplum Yararına Çalışma" Programı kapsamında uygulanan proje ile köylerde temizlik çalışması yapılacak.



Kaymakam Tahir Şahin, yaptığı açıklamada, proje kapsamında, ilçe nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan 7 büyük köyün merkezinde gün boyu temizlik yapılacağını söyledi.



Şahin, görevli ekiplerin 6 ay boyunca 08.00 ile 17.00 saatleri arasında temizlik araçlarıyla köylerde görev yapacağını ifade etti.