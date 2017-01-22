Lapseki Geleneksel 7. Deve Güreşleri

Lapseki Belediyesinin bu yıl 7.'sini düzenlediği geleneksel deve güreşleri yapıldı.



Dalyan Mahallesi'ndeki sahil bölgesinde düzenlenen güreşleri Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ile çok sayıda vatandaş izledi.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, geleneksel hale getirdikleri güreşlerin yedincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Güreşlerde, Marmara ve Ege Bölgesi'nden gelen develer mücadele etti.