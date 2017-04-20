Lapseki'de Yeni Doğan Bebek Ziyaretleri
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde ’Hoş Geldin Küçük Hemşehrim’ projesi kapsamında yeni doğan bebeklere ev ziyaretleri yapıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 'Hoş Geldin Küçük Hemşehrim' projesi kapsamında yeni doğan bebeklere ev ziyaretleri yapıldı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde eşi Hacer Yılmaz, Meclis Üyesi Sevda Kılıç ve Beyaz Masa görevlileriyle ilçede yeni doğan bebekleri ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yılmaz bebeklerle yakında ilgilenip çeşitli hediyeler takdim etti. Lapseki gelecek nesillere emanettir diyen Yılmaz, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti. - ÇANAKKALE