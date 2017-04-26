Lapseki'de Teog Heyecanı

Lapseki'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ikinci dönem ortak sınavların ilk oturumu tamamlandı.



Lapseki Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede, 279 öğrenci TEOG sınavına girdiğini söyledi.



İlçelerinde her hangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Yılmaz, sınava giren tüm öğrencilere başarı diledi.



TEOG'da ikinci oturum sınavları yarın yapılacak.