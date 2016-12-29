Lapseki'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Lapseki'de taşımalı sistemle eğitim veren okulların bir gün tatil edildiği belirtildi. - Çanakkale