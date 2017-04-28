Lapseki'de "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" Kursu Tamamlandı

Lapseki Halk Eğitim Merkezi ve Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" kursu tamamlandı.



Adatepe köyünde düzenlenen törende kursu başarıyla tamamlayan 97 kişiye sertifikaları verildi.



Törene, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Höke ile Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muammer Arslanoğlu katıldı.



Toplamda 320 saat süren kursta başarı sağlayan kursiyerlere başarı belgeleri dağıtıldı.



Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.