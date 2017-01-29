Lapseki'de Su Kesintisi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su hattı abone bağlama çalışmaları nedeniyle bir günlük su kesintisi yaşanacak.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su hattı abone bağlama çalışmaları nedeniyle bir günlük su kesintisi yaşanacak. Lapseki Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, su hattı abone bağlama çalışmaları kapsamında 30 Ocak Pazartesi günü sabah 09: 00 akşam 17: 00 arası su kesintisi yaşanacak. Yetkililer gün boyunca yapılan anonsta vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınması talimatında bulundu. - ÇANAKKALE