Lapseki'de Öğrencilere Moral Yemeği

Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediyesi tarafından ilçedeki 8. sınıf öğrencilerine moral yemeği düzenlendi.



Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Başkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta yapılacak sınav öncesi öğrencilere moral vermek için bir araya geldiklerini söyledi.



Öğrencilere güvendiklerini ifade eden Yılmaz, "Sizler bizlerin hem bugünü hem de yarınısınız. Sizler yarın bu memleketin yöneticileri olacaksınız. Bizim gönlümüz ister ki ilçemizden daha çok başarılı öğrenciler çıksın.Yapılacak sınavda başarılar diliyorum." dedi.



Kaymakam Tahir Şahin ise ilçedeki 286 öğrencinin sınava gireceğini hatırlattı.



Ülkenin çok kritik zamanlardan ve dönemlerden geçtiğini anımsatan Şahin, "Biliyorsunuz bir 15 Temmuz oldu. Bu ülkenin değerlerine saldırı oldu. Bu saldıranlar, ülkeye ihanet edenler maalesef onlar da bu ülkenin içindendi. Ama bu ülkeye ihanet ettiler. Gençliğimiz dostunu, düşmanını bilecek, kendine güvenecek, değerlerine sahip çıkacak, ilçemizde eğitim ölçümüz, kriterlerimiz gün geçtikçe artıyor. Alt yapısı güçlenen eğitim sistemiyle sizlerin daha başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.