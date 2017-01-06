Lapseki'de Kara Hazırlık Toplantısı

Lapseki'de yaklaşan kar yağışı için tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.



Kaymakam Tahir Şahin başkanlığındaki toplantıya, ilçeye bağlı belediye başkanları ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.



Önümüzdeki birkaç günün yoğun kar yağışı ile geçmesinin beklendiğini belirten Kaymakam Şahin, "Yarın ve pazar günü çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Ana yolların tamamen açık kalabilmesi ve ilçemizin 2004 yılında yaşadığı bir tecrübe var. Daha sonra Gürece altında yaşanan bir sel felaketi var. Biz kurumlar olarak bizler vatandaşımıza yardımcı olalım, makine ekipmanlarımızı hazır tutalım planlamamızı yaparak hazır durumda kalalım bu üç gün için gerekli tedbirleri alalım." dedi.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında bulunacaklarını kaydetti.