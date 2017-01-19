Lapseki'de İstişare Toplantıları

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ilçe merkezinden 3 mahalle başta olmak üzere 40 köy muhtarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen oturumda yol, içme suyu, üst yapı yatırımları konusunda talepler dinlendi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan kaymakam Tahir Şahin, "Muhtarlarımızın istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmak suretiyle ilçe merkezi ve köylerde kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması konusunda hep birlikte istişare içerisinde olarak çalışmaları sürdüreceğiz. Bakanlık tarafından gelen talimatlar doğrultusunda her ay olağan olarak buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.



Lapseki güvenlik koordinasyon toplantısı



Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin önderliğinde gerçekleşen toplantıya güvenlik güçlerine bağlı idari amirler, muhtarlar ve inşaat sektörü temsilcileri katıldı. Gündemde yer alan konular arasında telefon dolandırıcılığı, ilçe güvenliği, vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasındaki çalışmalar, piyasaya sahte para girişi ve terör olaylarına karşı önlemler yer aldı. - ÇANAKKALE