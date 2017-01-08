Lapseki'de Hasta Kurtarma

Lapseki'de, düşerek kalçasını kıran 77 yaşındaki kadın, kar nedeniyle kapanan köy yolu açıldıktan sonra hastaneye götürülebildi.



Alınan bilgiye göre, Kızıldam köyünde buzda kayarak düşen ve kalçasını kıran 77 yaşındaki Neclihan Öçalan'ın yakınları 112'yi aradı. 112 Acil Servis ekipleri kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.



İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yolu açmasının ardından Öçalan, ambulansla köyden alınarak hastaneye kaldırıldı.



Ekiplerin, kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.