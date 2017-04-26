Lapseki'de Geleneksel Voleybol Turnuvası

Lapseki Kaymakamlığınca düzenlenen geleneksel bahar voleybol turnuvası düzenlenen törenle başladı.



Alınan bilgiye göre, bu yıl 14 takımın katıldığı turnuva 4 grup halinde gerçekleştirilecek, maçlar çeyrek finale kadar 3 set üzerinden oynanacak.



Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende turnuvanın açılış vuruşunu Kaymakam Tahir Şahin yaptı.



Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Lapseki MYO-2 takımları arasında oynanan maçı, Anadolu İmam Hatip Lisesi 2-0 kazandı.



Günün ikinci maçında ise Çardak Belediye ile Lapseki MYO-1 takımlara karşı karşıya geldi.



Setleri 25-12 ve 25-10 kazanan Çardak Belediye takımı sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.