Lapseki'de Geleneksel Voleybol Turnuvası
Lapseki Kaymakamlığınca düzenlenen geleneksel bahar voleybol turnuvası düzenlenen törenle başladı.
Lapseki Kaymakamlığınca düzenlenen geleneksel bahar voleybol turnuvası düzenlenen törenle başladı.
Alınan bilgiye göre, bu yıl 14 takımın katıldığı turnuva 4 grup halinde gerçekleştirilecek, maçlar çeyrek finale kadar 3 set üzerinden oynanacak.
Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende turnuvanın açılış vuruşunu Kaymakam Tahir Şahin yaptı.
Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Lapseki MYO-2 takımları arasında oynanan maçı, Anadolu İmam Hatip Lisesi 2-0 kazandı.
Günün ikinci maçında ise Çardak Belediye ile Lapseki MYO-1 takımlara karşı karşıya geldi.
Setleri 25-12 ve 25-10 kazanan Çardak Belediye takımı sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
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