Lapseki'de Elektrik Kesintisi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde emniyet mesafesi ve alpek çekimi düzenlemeleri kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.



Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'den yapılan yazılı açıklamada; 27 Nisan Perşembe günü 09.00- 16.00 saatleri arasında Gazi Yakup Bey mahallesi, Cumhuriyet caddesi, Kumluyol caddesi, Durali caddesi, Uysal sokak, Cami sokak, Gündoğdu sokak, Devrim sokak, Sarmaşık sokak ile Çardak Beldesinde Tekke mahallesi, 2. Ordu caddesi, Pınar sokak, Körfez sokak, Başak sokak, Dere sokak, Çıkmaz 1-Çıkmaz 2 sokak, Gençlik caddesi, 18 Mart caddesi, Arif Sami Toker sokak, Çeşme sokağa elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.



Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. - ÇANAKKALE