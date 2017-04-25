Lapseki'de Ebeler Haftası ve Laboratuvar Teknisyenleri Günü Kutlaması

Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Lapseki Devlet Hastanesinde 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 28 Nisan Laboratuvar Teknisyenler Günü kutlandı.



Başhekim Dr. Bekir Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Tatlı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Gündüz ve tüm hastane personelinin katıldığı kutlama programı hastane yemekhanesinde gerçekleştirildi. Görevliler tarafından pasta kesilerek personele ikram edildi. Ayrıca hastane yönetimi tarafından hazırlanan hediyeler ebe ve laboratuvar teknisyenlerine teslim edildi.



Kutlamada bir konuşma yapan Başhekim Bekir Şahin, "Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, aileye istek ve özlemle beklenen bir bebeğin katılmasını sağlayan ebeler, mühim bir vazifeyi yerine getirmektedirler. Bu önemli vazifenin yanında, tüm sağlık hizmeti sunum alanlarında çalışan ebe arkadaşlarımızın ve laboratuvar teknisyenlerimizin günlerini gönülden kutluyorum" dedi. - ÇANAKKALE