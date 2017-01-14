Lapseki'de Doğalgaz Çalışmaları

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçedeki doğalgaz yatırımlarının sürdüğünü söyledi.



Başkan Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana Lapseki'ye bir çok yatırımın yapıldığını, yapılmaya da devam ettiğini belirtti.



Doğalgaz konusunun bunlardan birisi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Geçmiş dönemde ilçemize beş yılda yapılan işleri biz beş ayda yaptık, içme ve kullanma suyu büyük ölçüde tamam. Kanalizasyon ise zor bölümü bitti az kaldı tamamlanmasına. Biz çalışıyoruz." dedi.



İlçede özellikle muhalefet partililerinden bu konuda çok soru aldıklarını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz gün MHP'li bir belediye meclis üyesi 'doğalgazın son durumu ne' diye sordu. Ama bunlar bir yıl kadar önce imkansız getiremezler diye dedikodusunu yapıyorlardı. Bugün onlar da inandılar çok şükür. 2016 yılının onuncu ayında Doğalgaz hattının yapım ihalesi BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ilana çıkılmış olup, yine 2016 yılı on birinci ayda da yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Bir ay kadar bir zaman içerisinde çalışmalara başlanacak. Toplam 42 bin 853 metre uzaklıktan 2017 yılı sonuna kadar ilçemize doğalgaz gelmiş olacak. Daha sonra da ilçemizde dağıtım için çalışmalar başlayacak."