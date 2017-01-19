Lapseki'de Doğal Gaz Döşeme Çalışmaları Başlıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başlıyor.



Lapseki ilçesinde ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başlıyor. İlçe adına önemli projeler arasında yer alan doğal gaz hattı döşeme ihalesini 2 milyon 446 bin 975 Euro'ya Dimsa Yapı Makine San.Ve Ticaret. Limited Şirketi aldı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz sürecin devamında boru döşeme işlemlerinin resmen başlayacağını duyurdu. Yılmaz yaptığı açıklamada," 42.369 metre Biga/Değirmencik ile Lapseki arası boru hattı döşenmesi ve kamulaştırma ile boru ihalesini alan firmanın boruları sevk işlemleri yakında başlayacaktır. Borular geldiğinden itibaren Lapseki'den başlanarak Değirmencik'e doğru devam edecektir.Gelişmelerle ilgili zaman zaman bilgilendirme yapılacaktır. İlçemize hayırlı olsun" dedi. Firma yetkilileri Lapseki Belediyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ÇANAKKALE