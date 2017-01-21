Lapseki'de Çocuklara Özel Tiyatro Gösterisi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel ‘Maşa ile koca Ayı Baho’ adlı tiyatro sahnelendi.

Lapseki'de Çocuklara Özel Tiyatro Gösterisi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tiyatro gösterisini izlemeye gelen yüzlerce öğrenciye eşlik etti. Yılmaz"Çocuklarımıza karne hediyesi verdik. Onlarla beraber çocuk olduk" dedi. - ÇANAKKALE

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