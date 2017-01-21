Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tiyatro gösterisini izlemeye gelen yüzlerce öğrenciye eşlik etti. Yılmaz"Çocuklarımıza karne hediyesi verdik. Onlarla beraber çocuk olduk" dedi. - ÇANAKKALE
Lapseki'de Çocuklara Özel Tiyatro Gösterisi
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel ‘Maşa ile koca Ayı Baho’ adlı tiyatro sahnelendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Belediye Düğün Salonunda çocuklara özel 'Maşa ile koca Ayı Baho' adlı tiyatro sahnelendi.
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