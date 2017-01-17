Lapseki'de Çipli Kimlik Kartı Dağıtımı Yeniden Başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde arızalanan parmak okuyucu cihazının değişimi ile çipli kimlik kartı başvuruları yeniden başladı.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde arızalanan parmak okuyucu cihazının değişimi ile çipli kimlik kartı başvuruları yeniden başladı. İlçe Nüfus Müdürlüğüne teslim edilen yeni cihaz ile başvuru işlemleri hafta başı itibariyle yeniden başladı. Merkezde 17 bin 276 ve köylerde 8 bin 589 kişi olmak üzere toplamda 25 bin 865 kişi nüfusa sahip olan ilçede günde 50 ila 60 arasında başvuru yapılıyor. Edinilen bilgide 15 yaşından büyüklerin ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Şahısların Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge bulundurması gerekiyor. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ilçede yer alan devlet birimlerinin tamamının vatandaşa hizmet noktasında hazır olduğunu belirterek, yeni çipli kimlik almak isteyenlerin şahsen ilçe nüfus müdürlüğüne gerekli belgeleri de yanında bulundurarak müracaat edebileceğini söyledi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni nüfus cüzdanları 15 gün içerisinde teslim edilebilecek.



Lapseki ilçesinde yeni çipli kimlik kartı başvurusunda gerekli olan biyometrik fotoğraf çekimi için esnaflar camekanlarını süsleyerek rekabete başladı. İlçede yer alan esnaflardan Ünal Bigaalan bizler içinde kış günlerinde ek gelir kapısı oldu diyerek memnuniyetini dile getirdi. 4 adet biyometrik fotoğraf çekimi 15 lira olduğu belirtildi. - ÇANAKKALE