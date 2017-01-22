Lapseki'de 7'inci Geleneksel Deve Güreşleri Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 7'nci Geleneksel Deve Güreşleri düzenlendi.



Lapseki Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı 7. Geleneksel Deve Güreşlerinin Ağalığını Halil Gül üstlendi. Dalyan mahallesi sahil boyunda düzenlenen güreşlere civar il ve ilçelerden 75 deve katıldı. Dereceye girenlere ödül takdim edildi.



Büyük bir katılımın olduğu deve güreşlerinin devamını yapacaklarını belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, herkesin burada gönlünce eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi. - ÇANAKKALE