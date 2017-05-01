Lapseki Bey-Der Üyeleri Tarihi Gelibolu Yarımadasına Gezi Düzenledi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde faaliyetlerine devam eden Beyçayırlılar Derneği (Bey-Der) üyeleri tarihi Gelibolu Yarımadasına gezi düzenledi.



Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erkan yaptığı açıklamada,"Dernek olarak sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. Üyelerimiz aileleriyle birlikte Tarihi Gelibolu Yarımadasına düzenlediğimiz kültür gezisine katıldı. Burada abide, şehitlik önemli tabyalar ve savaş alanlarını gezdik. Rehber eşliğinde devam eden gezimiz hem aileler hem de çocuklarımız için faydalı oldu. Bu vatanın hangi şartlarda kazanıldığının farkına varıyoruz. Kültür gezilerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir" dedi. - ÇANAKKALE