Lapseki Belediyesine Hibe Araçlar

Özel bir şirket tarafından Lapseki Belediyesine araç hibe edildi.



Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bir inşaat firması tarafından yapılan hibe nedeniyle yetkililere teşekkür etti.



Göreve geldiklerinden beri belediyeye 14 araç hibesi aldıklarını, bunlarla birlikte hibe araç sayısının 16'ya çıktığını ifade eden Yılmaz, "Hibeyi gerçekleştiren firma yöneticilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizin özellikle böyle bir kepçeye çok ihtiyacı vardı. Bu aracı alarak bize hibe ettiler. Ayrıca belediyemize ikinci araç olarak çift çeker kamyonette hibe ettiler. Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin." dedi.



Konuşmanın ardından yeni araçlar dualar eşliğinde hizmete alındı.