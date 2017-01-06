Lapseki Belediyesi aldığı 1 adet kepçe, 1 adet dört çeker pikap ile hibe olarak temin ettiği araç sayısını 16'ya çıkardı.
Belediye hizmet binası önünde yeni araçlar için tören düzenlendi. Törende dualar edilip, kurban kesildi. Anahtar teslim töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz,"Vatandaşa hizmet noktasında ihtiyacımız olanı aldık. Maden firması yetkililerine de teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE
Lapseki Belediyesine Araç Desteği
Lapseki Belediyesi aldığı 1 adet kepçe, 1 adet dört çeker pikap ile hibe olarak temin ettiği araç sayısını 16’ya çıkardı.
Lapseki Belediyesi aldığı 1 adet kepçe, 1 adet dört çeker pikap ile hibe olarak temin ettiği araç sayısını 16'ya çıkardı.
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