Lapseki AK Parti İlçe Teşkilatı Kahvaltıda Buluştu

Lapseki Ak Parti İlçe Teşkilatı Belediye Sahil Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında buluştu.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı buluşmaya İlçe Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin, Belediye Meclis Üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Yılmaz, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Doğal gaz ihalesinin tamamlanarak en kısa zamanda çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Yılmaz, devlet eliyle yapılacak mega projeler arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Boğaz Köprüsünün Lapseki'ye büyük prestij kazandıracağını söyledi. 2017 yılının Lapseki adına bir yatırım yılı olacağına da değinen Yılmaz, alt ve üst yapı çalışmaları noktasında biraz daha zaman ve vatandaşlardan sabır beklediklerini ifade etti. Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer Lapsekiyi daha ileriye götürebilmek adına çalıştıklarını belirterek hastane, hükumet binası, köprü, doğal gaz, spor tesislerine kadar birçok yatırımın ilçeye katma değer sağlayacağını açıkladı. - ÇANAKKALE