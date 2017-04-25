Lansmana slogan şarkı "Saldır Moruk" damga vurdu

Ferman Toprak gecenin startını duayen sanatçı Müslüm Gürses'in yıllar önce seslendirdiği albümün çıkış şarkısı olan "Saldır Moruk" la verdi. Tanıtıma katılan davetlilerden büyük alkış alan "Saldır Moruk" Suat Aydoğan aranjesi ve Ferman Toprak yorumuyla konuklardan tam not aldı.

Lansmanda Ferman Toprak Merve Özbey'le "Saldır Moruk" dedi

Sanatçının yıllar önce vokalistliğini yapan Merve Özbey de söylediği arabesk şarkılarla tanıtım gecesine renk kattı. Genç popçu, Ferman Toprak'la çıkış şarkısı olan"Saldır Moruk "u da sahnede beraber seslendirdi.Şarkıyı çok beğendiğini belirten Özbey, "Ağabeyim yine harika şarkılarla çok güzel bir albüm yapmış"diyerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Serdar Ortaç'la düet "Seninki"

Albümde Ferman Toprak'ın, Serdar Ortaç'la seslendirdiği düet çalışma olan "Seninki" isimli şarkısına da geceye katılan konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Ferman söyledi ünlü radyocular halay çekti

Tanıtım gecesinde ünlü radyo programcıları Hop dedik Ayhan,Cem Arslan ve Afrikalı Ali de sevilen şarkıcının söylediği şarkılara halay çekerek karşılık verdi.

