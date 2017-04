Langırtta Robotlar Insanlara Karşı

MUSAB TURAN - Dünyanın ilk yüksek seviye robotik langırt (masa futbolu) oyuncusu, Almanya Hannover'de sergilendi



AA muhabirinin dünyanın en büyük "Genel fuarı" dolarak bilinen Hannover Messe Fuarından edindiği izlenimlere göre, organizasyon çok sayıda robotik teknoloji firmasının gövde gösterisine sahne oldu.



Geliştirdiği karmaşık teknolojileri son kullanıcıya anlatmakta güçlük çeken otomasyon şirketleri, teknoloji çözümlerini insanlara eğlenceli ve ilgi çekici yöntemlere başvurarak tanıttı.



Alman şirketi Pilz'in robot insan etkileşimli teknolojilerde (Co-bot) ulaştığı kapasiteyi göstermek için sergilediği robotik langırt oyuncusu 200 bine yakın fuar katılımcısının en fazla ilgisini çeken ürünlerden oldu.



Her yaştan langırtsever, firmanın geliştirdiği robotik rakiple kozlarını paylaştı. Üç seviye zorluk derecesine sahip robotik langırt oyuncusu, en düşük beceri seviyesiyle katılımcıların deneyimine sunuldu. Robotik oyuncu, langırt terminolojisinde "fırfır" olarak bilinen kolu sürekli döndürme hilesine ise hiç başvurmadı. Robotu yenmeyi başaran langırtseverlere firma tarafından yoyolar hediye edildi.



AA muhabirine geliştirdikleri teknolojiyi anlatan Pilz Makine Güvenliği Uzmanı Gerd Wemmer, langırt sahasındaki sarı topa odaklanabilen ileri düzey bir teknolojiyi geliştirdiklerini söyledi.



Wemmer, "Münih Teknik Üniversitesinden bir start up'ın fikri üzerine geliştirdiğimiz bu teknoloji şöyle çalışıyor: Oyun alanını sahanın altından izleyen kameralar var. Bu kameralardan gelen görüntüler sürücü kontrol sistemlerini ve dolayısıyla oyunculara bağlı kolları çalıştırıyor. Sarı renkli topa odaklanan sensörlü sistem karşısındaki insanla gayet başarılı bir şekilde langırt oynuyor." bilgilerini verdi.



Robotik masa tenisi oyuncusu



Japon teknoloji şirketi Omron'un ürettiği robot masa tenisi oyuncusu ise görenlerin dikkatini çekti. Tıpkı bir insan gibi rakibinin hamlelerine karşılık veren robot, karşısına çıkan fuar katılımcılarıyla çok sayıda masa tenisi maçı yaptı.



Omron Satış Müdürü Jörg Krause, Omron'un insana üretim süreçlerinde eşlik eden robot teknolojisinde ulaştığı seviyeyi göstermek için bu ürünü tasarladıklarını söyledi. Fabrikalardaki üretim süreçleri için insanlarla etkileşim içinde çalışan robotik çözümler geliştirdiklerini anlatan Krause, makineler arası iletişim (M2M) konusunun baş döndürücü bir hızda geliştiğini söyledi.



Firmanın geliştirdiği robotların etkileşim içinde çalıştığı stantta robotlar arası nasıl iletişim kurulduğunu da gösteren Krause, makinelerin paketleme, stok kontrolü ve fabrika içinde tedarik yapabildiğini söyledi. Krause, şirketin Türkiye'de de bir ofisi bulunduğunu, geleceğe yürümek isteyen Türk fabrikalarının kendilerinden geliştirilen çözümler için teklif alabileceğini kaydetti.



Bebek küvözleri için hava denge sistemleri geliştirildi



Alman şirketi Bürkert Akışkan Sistemleri ise bebek küvözleri başta olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanıma sunduğu hava kontrol sistemlerini cihazıyla tanıttı. Bürkert uzmanlarından Catarina Holgersson geliştirdikleri teknolojinin çeşitli türlerdeki gazları belli bir ortamın içinde hava koridorları oluşturacak şekilde kurgulayabilğini söyledi.



Holgersson, "Ortamda az ya da çok gaz olduğunda bunu geliştirdiğimiz sistemle kontrol edebiliyoruz. Ortamda hava akımını bozacak bir gelişme olduğunda anında müdahale söz konusu." dedi.



İzlenimler



Fuar, endüstri çevrelerinde verimlilik için şart koşulan "cooperation" (İş birliği) kavramını birkaç adım öteye taşımış durumda. Bu yıl 24–28 Nisan'da iş ve sanayi çevrelerini bir araya getiren fuarı 10 binlerce katılımcı ziyaret ederken etkinliğe 70 ülkeden 6 bin 500 şirket katılıyor. Cuma günü sona erecek fuarda yer alan firmalar 80 ülkeden 200 bin ziyaretçiye ürün ve hizmet sunuyor. Son yıllarda teknolojik dönüşümüyle adından söz ettiren Polonya ise bu yıl Hannover Messe'nin partner ülkesi oldu.



Gelişmekte olan ülkelerin "cooperation" kavramına odaklandığı ve endüstrinin dijital dönüşümü olarak adlandırılan Sanayi 4.0'ı konuştuğu bir dönemde, fuar katılımcısı Alman teknoloji devlerinin "Collaboration" (İnsan robot etkileşimli endüstri aşamaları) yaklaşımına ulaştığı görüldü.



Alman endüstrisinde okul işlevi gören teknoloji araştırma enstitüsü Fraunhofer'ın standında, insan robot etkileşimli endüstriyel üretimle ilgili çok sayıda donanım ve yazılım sergilendi.



Siemens gibi bir sanayi devinin digital twin (Dijital ikiz) araştırmalarına verdiği önem şirketin standındaki ürünlere de yansıdı. Önceki yıllarda çok sayıda donanımsal parçayı standında sergileyen firma, bu yıl az sayıda yoğun teknoloji ürününün mekanik parçasını sergiledi ancak üretim süreçlerinde kullanılacak robotik teknolojiler popüler trende uygun olarak dijital ikizleriyle ziyaretçilere tanıtılıyor.



Dijital ikiz teknolojisinin ana fikri makinelerin fiziksel olanlarına alternatif olarak bire bir sanal modelini geliştirmekten geçiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde milyarlarca nesnenin aynı zamanda birer dijital ikizinin kullanımda olması bekleniyor.



İş birliği kavramının birkaç adım ötesi



Birçok ülkenin sanayi-üniversite iş birliğini konuştuğu dönemde Alman endüstri firmalarının iş birliğini çok daha ilerilere taşıması dikkati çekti. Firmalar, teknoloji enstitüleri ve start up'ların paydaşı olduğu yazılım ve donanımları otomasyon dünyasının beğenisine sunuyor. Yazılım firmaları bir start up'ın fikri üzerine geliştirilen donanım parçalarını tanıtabildiği gibi donanım firmaları bir enstitüyle beraber geliştirdiği teknolojileri katılımcılara anlatabiliyor. Şirketler ürünü kimin geliştirdiğiyle değil, ürünün geliştirilmiş olmasıyla ilgili pozisyon almış halde.



70 yıl önce alelade bir etkinlik olarak başlayan Hannover Messe Fuarının Avrupa'nın endüstriyel başarısında dinamo işlevi gördüğü söylenebilir.



Türk makine sanayisi paydaşları 185 firmayla fuara katılım sağlarken, makineciler başta olmak üzere çok sayıda Türk otomasyon ve endüstriyel üretim firması fuarda yerini aldı.



Türk şirketler Almanya, İtalya ve Çin'den sonra fuara en fazla katılım sağlayan ülke grubu oldu. Turkish Machinery "Making the world work" temalı reklam kampanyası öne çıkarken, Türk makine sanayisinin global ölçekte bilinirliği arttı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) bu yıl 25'inci kez ulusal katılım yaptığı fuarın yönetimi tarafından sertifikayla ödüllendirildi.



Öğrenciler fuara akın ediyor



Nüfusu 500 binin üzerinde seyreden Hannover Almanya'nın kuzeyinde, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yer alıyor. Şehirde hayat düzenlenen fuarlarla bütünlük içerisinde akarken, kent ekosistemi, fuarları öne çıkaracak şekilde kurgulanmış. Çok uluslu bir yapıya evrilmiş şehrin restoranlarından kafelerine kadar pek çok işletmede fuarlarla ilgili bilgilendirici afiş ve içerik göze çarpıyor.



Diğer yandan Avrupa'nın çeşitli üniversiteleri ve liselerinden yüzlerce öğrencinin fuar alanına gruplar halinde akın etmesi dikkati çekti.