Lanet: Ervah Cinleri Filmi

Film, sinema bölümü okuyan dört üniversite öğrencisinin gerçek olay ve söylentiler üzerine terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada araştırma boyunca başlarına gelen korkunç olayları konu aliyor. Tüm yaşananlar, gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilir. Dört gencin kayıp ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibinin bulduğu bu kamera tüm gerçekleri gözler önüne serecektir.





yönetmen: Teoman Gündüz

senaryo: Teoman Gündüz

oyuncular: Sevcan Sini, Zahid Çetinkaya, Ufuk Özkaya, Ceren Yasemen Güneysu, Ceyhun Tutal, Asiye Cenk Gündüz

fİlmİn türü: Korku

orİjİnal adi: Lanet: Ervah Cinleri

yapimci fİrma: 0

yapim yili: 2017

yapim ülkesİ: Türkiye

orİjİnal dİlİ: Türkçe

fİlmİn süresİ: 179 dk.

dağitici fİrma: Chantier Films

vİzyon tarİhİ: 28.04.2017



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