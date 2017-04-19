İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 12. İstanbul Lale Festivali kapsamında, İstanbul Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi (İLAV) tarafından "Lalenin Hikayesi" sergisi açıldı.



Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, her yıl yapılan Lale Festivalinin gündelik hayata ayrı bir heyecan, ayrı bir zenginlik kattığını belirterek, "Şehrin dört bir tarafındaki laleleri insanımız çok benimsedi. Bu yıl lalelerin 160 türünün Taksim Meydanına sergi ile gelmesi bizi çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Serginin danışmanlığını yapan Prof. Dr. Gül İrepoğlu ise serginin öğretici olmasını dileyerek, şunları söyledi:



"Lale neden bizim kültürümüzde bu kadar önemli, bunu vurgulamaya çalışıyoruz bu sergide. Laleyle ilgili pek çok malzeme var, burada gördüğünüz gibi bir kısmı büyütülmüş fotoğraflar. Bu fotoğrafları büyütme amacımız detaylarını algılayabilmemiz için, daha önce fark etmediklerimizi görmek için. Lale Müzesinin eserlerini burada sergiliyoruz. "



Sergide, lalenin Osmanlı'daki kullanım alanlarından örnekler ile lale figürlerinin işlendiği bakır kaplardan padişah kaftanlarına, kitap süslemelerinden çeyiz sandıklarına, ahşap kapılardan ebru resimlerine kadar birçok eser yer alıyor.



Minyatür sanatçısı Levni'nin eserleri ile Rüstempaşa, Sultanahmet ve Selimiye camilerinde kullanılan çinilerden örnekler de sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Sergi, 29 Nisan Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.