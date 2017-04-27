Laleler açtı, ova kırmızıya büründü



MUŞ - Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte boy gösteren laleler, Muş ovasını kırmızıya bürümeye başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş Lalesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Yoğun olarak BERCE Alparslan Tarım İşletmesi arazilerinde yetişen Muş Lalesi, kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Yaşam süresi 1-2 ay aralığında olan Muş Lalesini fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise Muş Ovasına akın ediyor.

Muş Lalesinin teknik bilgileri hakkında Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Muş Lalesinin tescillendiği bildirildi. Muş'tan ilk defa bir ürünün tescillendiği ve bunun önemli olduğu belirtildi. Çalışmalar sonucunda Muş Lalesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılını Aralık ayında 'Muş 1071' ismi ile tescillendiği öğrenildi.

Yapılan açıklamada, Muş Lalesinin bahar aylarında 15-20 gün çiçek açtığı belirtilerek, Muş lalesinin kentin sembolü haline geldiği vurgulandı. Soyunun tükenmemesi için laleyi korumak amacı ile çok daha geniş alanlara yaymanın gerektiği söylendi. Bir çok yerde ekonomik kazanç için lale ekimi yapılırken, Muş'ta lale doğal ortamlar kendi yetişiyor. Bu nedenle bitkinin tescilli olmasının son derece önemli olduğu kaydedildi. Muş Ovasında Nisan ayının son haftasında açan, Muş ili ile özdeşleşen, ekonomik bir getirisi olmayan kırmızı lalelerin, ekonomiye kazandırılabilmesi için üniversite ve enstitülerin gerekli çalışmaları yapmak müteşebbislerin bu işin içerisine girmesi gerektiği belirtildi.

"Muş Lalesinin tanımı ve ayırt edici özellikleri"

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alınan çeşit özellik belgesi esas alınarak Muş Lalesinin özellikleri ise şu şekilde veriliyor; "Endemik türdür. Çiçekleme dönemi yılda 2-3 haftadır. Çok yıllık otsu, bitki boyu; 23-30 santim, çiçekte kalma süresi;15-20 gün, gövde çiçek, dar eliptik, çiçek şekli; zambak, çiçek rengi; kırmızı, çiçekte lekelerin sınırlarına farklı renklenmesi; var, çiçeklenme, başlama zamanı; Nisan-Mayıs ayları. Toprak; yetiştiği toprakların hemen hepsinin kireçli, hafif alkali ve geniş bir iletkenlik skalasına sahip olduğu göz önünde bulundurulursa lale soğanlarının Muş ilinde hemen her toprakta yetişebilmektedir."

Ova da lale görmeye gelen Ali Rıza Toktaş isimli vatandaş ise, dağda karın olduğunu, ova da ise lalelerin açtığını söyledi. Lale toplamaya geldiğini ifade eden Toktaş, laleyi evine götürerek eşini sevindireceğini kaydetti.