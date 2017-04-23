Lale Tarlasına Ziyaretçi Akını

KONYA'nın İsmil Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli renklerde lale yetişirilen tarla, görsel güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor.



Konya- Adana karayolu üzerindeki eskiden belde statüsünde olan İsmil Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait lale tarlası, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. 300 dekarlık alan üzerine kurulan tarlada yetiştrilen çeşitli renklerde laleler, fotoğraf severlerinde akınını uğruyor. Fotoğraf severler özellikle güneşin doğuş ve batış saatlerinde bahçeye giderek bu anı ölümsüzleştiriyor. 50 milyonun üzerinde, 80 çeşidinin olduğu ve 10 kadar renginin bulunduğu lalelerin birçoğu yurtiçine pazarlanırken, bir kısmı da ihraç ediliyor. Özellikle İstanbul, Konya, Antalya ve Kayseri gibi belediyelerin yanı sıra İran, Türkmenistan, Azerbaycan gibi doğu ülkeleri ile Bulgaristan, Sırbistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerede ihraç ediliyor.



- Konya