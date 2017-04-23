Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası'nda Şampiyon Belarus

İSTANBUL-DHA Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası sona erdi. Son günün ilk maçında İngiltere, Çek Cumhuriyeti'ni 6-3 mağlup etti. Günün ikinci müsabakasında ise Belarus, Milli Takımımızı 5-2 yendi. Bu sonuçların ardından Belarus turnuvanın şampiyonu oldu. İkinciliği İngiltere elde ederken, Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.



Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen Lale Festivali kapsamında yapılan plaj futbolu turnuvası bu yıl ilk kez Milli Takımlar düzeyinde yapıldı. 21 - 23 Nisan tarihleri arasında Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Belarus takımları Lale Kupası için mücadele etti.



3. Lale Festivali Plaj Futbolu Turnuvası, FIFA'nın tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide'nin (BSWW) 2017 Program takviminde yer aldı.



Çocuk seyircilere TFF'den ücretsiz eğitim



Turnuvayı izlemeye gelecek 10-14 yaş arası tüm çocuklara TFF'nin uzman antrenörleri eşliğinde plaj futbolu eğitimi verildi.