Lale Cup Itf Kadınlar Turnuvası

Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nın çiftler finalinde İpek Soylu-Veronika Kudermetova ikilisi, Rus çift Ksenia Lykina-Polina Monova'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen turnuvanın çiftler finali İBB Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi'nde yapıldı.



Çekişmeli geçen müsabakanın ilk setini Rus çift, 6-4 kazandı. İkinci sette iki taraf da servislerde etkili olamadı. Türk tenisçi İpek Soylu, Rus partneriyle 5-4 geriye düşmesine rağmen rakibin basit hatalarını iyi değerlendirdi ve üst üste 3 oyun alarak seti 7-5 kazandı, durumu 1-1'e getirdi.



Tie-break setine İpek ile Rus partneri iyi başladı ve ilk 13 puanda 8-5'lik üstünlük kurdu. İpek ve partneri, rakiplerine basit hatalar sonucu üst üste 3 puan verince sette durum 8-8'e geldi. Karşılıklı puanlarla geçen setin sonunda daha az hata yapan İpek-Kudermetova çifti, tie-break setini 11-9, maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.