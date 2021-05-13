Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında?
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Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında?

Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında?
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Birçok alanda tanınan Lale Belkıs, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden olan Lale Belkıs'ın gerçek adı Belkıs Durmazdır. Sanatçının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? Belkıs'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birçok alanda tanınan Lale Belkıs, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden olan Lale Belkıs'ın gerçek adı Belkıs Durmazdır. Sanatçının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? Belkıs'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LALE BELKIS KİMDİR?

Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında?

Lale Belkıs, 28 Kasım 1938'de İstanbul'da doğan eski manken,söz yazarı,Besteci ve şarkıcı ,tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı, şair, yazar, Ressamdır. Gerçek adı Belkıs Durmazdır.

1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz'dır. Olgunlaşma Enstitüsü mezunudur. Sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi. Koşar'la evlendikten sonra "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlarında rol adı. Müziğe 1967'de başladı. İkinci evliliğini Ateş böceği Yalçın ile gerçekleştirdi. Kariyerine odaklanmak istediği için, hamileliklerinden dördü kürtajla sonuçlandı ve birkaç kez düşük da yaptı. Pek çok yardım kuruluşunun gönüllü üyesi olan Lale Belkıs Yeşilçam'ın da sevilen yüzlerindendir.

"İpek Çoraplar" adlı bir anı kitabı bulunmaktadır. 7. Altın Portakal Film Festivalinde "Kalbimin Efendisi" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Diskografi

45'likler

  • Bizim Şarkımız/ Ben Senden Gencim (Regal Plak) (1968)[2]
  • Gel... Gel.../ Aşkını Söyle (Disko Plak) (1968)
  • Serseri/ İzmir'de Kaldım (Disko Plak) (1970)
  • Uç Uç Böceğim/ İhtiyar Adam Ve İçki (Disko Plak) (1970)
  • Gibi Gibi/ Demedim Mi (Sayan Plak) (1970)
  • Senden Kalan Son Hatıra/ Nerden Rastladım Sana (Coşkun Plak) (1971)
  • Biricik Sevgilim/ Gelmezsen Dönmezsin (Coşkun Plak) (1971)
  • Umut/ Nem Kaldı (Sayan Plak) (1972)
  • İster Dönsün Tersine/ İkimize Bir Dünya (Şiribim Şiribom) (Sinyal Plak) (1974)
  • Yaşamak İçin/ Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman (Sinyal Plak) (1974)
  • Çilli/ Sevmek Suçu (Sinyal Plak) (1974)
  • Vazgeç/ Doğduğum Ev (Sinyal Plak) (1975)
  • Bir Bilebilsem/ 7den 77ye (Sinyal Plak) (1975)
  • Kafadar/ Çingene (Nova Plak) (1976)
  • Ya Merhaba Ya Elveda/ Kendi Düşen Ağlamaz (Nova Plak) (1977)
  • Neşeli Günler/ Ya Hep Ya Hiç (Polydor Plak) (1978)

Albümler

  • Fecri Ebcioğlu Sunar (karma) (Regal Plak) (1972)
  • Kadınca (Polydor Plak) (1977)
  • Kapılar (Marşandiz Plakçılık) (1979)
  • Bak Bir Varmış Bir Yokmuş 2 (karma) (Odeon Plak) (2004)
  • Bak Bir Varmış Bir Yokmuş 3 (karma) (Odeon Plak) (2005
  • Bir Zamanlar 2 (karma) (Ossi Müzik) (2006)
  • Bir Zamanlar 4 (karma) (Ossi Müzik) (2008)
  • Bir Zamanlar Özel - Keşfedilecek Plaklar (karma)(2008)
  • 45'lik (karma) (Ossi Müzik) (2009)
  • En İyileriyle Lale Belkıs (Ossi Müzik) (2009)
  • 45'lik - Kadınlar (karma) (Ossi Müzik) (2011)
  • Bir Zamanlar Özel - Keşfedilecek Plaklar (karma) (2011)

LALE BELKIS KAÇ YAŞINDA?

Lale Belkıs 1938 doğumlu olup 83 yaşındadır.

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