Lale Aghayeva Kişisel Yağlıboya Resim Sergisi

7 Nisan 2017 Cuma, 18.00, Konak Kültürevi Sergileme Süresi: 7-13 Nisan 2017Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Konak KültüreviMekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2Başlangıç Saati : 07.04.2017 18: 00: 00Bitiş Saati : 07.04.

Lale Aghayeva Kişisel Yağlıboya Resim Sergisi

7 Nisan 2017 Cuma, 18.00, Konak Kültürevi Sergileme Süresi: 7-13 Nisan 2017

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Konak Kültürevi

Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2

Başlangıç Saati : 07.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Lale Aghayeva Kişisel Yağlıboya Resim Sergisi

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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