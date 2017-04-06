Lale Aghayeva Kişisel Yağlıboya Resim Sergisi
7 Nisan 2017 Cuma, 18.00, Konak Kültürevi Sergileme Süresi: 7-13 Nisan 2017Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Konak KültüreviMekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2Başlangıç Saati : 07.04.2017 18: 00: 00Bitiş Saati : 07.04.
7 Nisan 2017 Cuma, 18.00, Konak Kültürevi Sergileme Süresi: 7-13 Nisan 2017
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Konak Kültürevi
Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2
Başlangıç Saati : 07.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Lale Aghayeva Kişisel Yağlıboya Resim Sergisi
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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