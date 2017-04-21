Lalapaşa'dan Kısa Kısa

Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçeye bağlı Yünlüce köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vatandaşlarla buluşan gelen Kaymakam Öztürk, köy sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.





Öztürk, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.





23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı



Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencilerine teslim etti.





Öğrencileri makamında kabul eden Başkan Şahinşah, 23 Nisan'ın çocukların bayramı olduğunu belirterek, "Bugünün küçükleri olan çocuklarımız bizim geleceğimiz. Tüm çocukların bayramını kutluyorum." dedi.





Şahinşah, günün anısına çeşitli hediyeler sundu.