Lalapaşa'dan Kısa Kısa

Bulgaristan'ın Yambol Belediye Başkanı Hristo Hristov, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah'ı ziyaret etti.



Başkan Şahinşah, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komşu ülkeden gelen mevkidaşına teşekkür etti.



Şahinşah, karşılıklı projeler yürütmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.





Lalapaşa Kaymakamı Öztürk'e ziyaret



Edirne Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ekşi, Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk'ü ziyaret etti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.





Dernek Başkanı Ekşi de Öztürk' e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.



Ekşi'ye ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.