Lalapaşa'da İlaçlama Çalışması

Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, ilçede sivrisinek ve yabani ot ilaçlaması yapıldığını bildirdi.





Başkan Şahinşah, yaptığı yazılı açıklamada, sivrisinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade etti.





Belediyeye bağlı ekiplerin çalışmalarının süreceğini aktaran Şahinşah, şunları kaydetti:



"Baharın gelişi ile güzel ilçemiz Lalapaşa'nın refah seviyesinin artması için ot ilaçlama ve sivrisinek larva ilaçlama işlemleri başlamıştır. İlaçlama çalışmaları su kuyuları, logar ve bina altı su birikintilerinde yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız ilaçlama çalışmaları başarılı olmuş istediğimiz sonucu elde etmiştik. Bu yılda sorunsuz bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları devam edecek."