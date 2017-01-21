Lalapaşa'da Doğalgaz Çalışmaları

Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, ilçeye doğalgaz gelmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.



Şahinşah, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı gereği Lalapaşa'ya doğalgazın getirilme ve dağıtım işi için Gazdaş'ın yetkilendirildiğini söyledi.





Doğalgazın ilçeye gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Şahinşah,"Lalapaşa ilçesi, alınan kararla doğalgaz genişleme alanına alınmıştır. Trakya Bölgesi Gazdaş Edirne Şube Müdürü Cumhur Pekdemir'e konuyla ilgili gösterdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Doğalgazın Lalapaşa'ya kavuşturulması ile ilgili alınan kararın tüm Lalapaşa halkına hayırlı olmasını dilerim." dedi.