Lalapaşa'da Baraj Yapımı

Lalapaşa 1 barajının 12 bin dekar araziyi sulayacağı bildirildi.



DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Edirne'nin de yararlandığını belirtti.





Acu, bu kapsamda çalışmalarda sona gelinen Edirne Lalapaşa 1 Barajında depolanacak 5,61 milyon metreküp su ile 12 bin 670 dekar zirai arazinin sulanmasının yapılacağını, bu sayede ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlanacağını kaydetti.