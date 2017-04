Müfit Can Saçıntı'nın yazdığı "Lafını Esirgemeyenler" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Bazıları "Kapak yapanlar" diyor, bazıları "Ayar Verenler" diyor. Müfit Can Saçıntı ise "Lafını Esirgemeyenler" adını verdiği söz ve hiciv ustalarını sahnede espirili bir dille anlatıyor. Anlatırken güldürüyor, güldürürken düşündürüyor.



Tüm bunları tiyatronun anlatım özelliklerinin yanı sıra filmlerle anlatım tekniklerini kullanarak Fi-yatro adını verdiği yeni bir yöntemle yapıyor.



Mandıra Filozofu filmleri ve Aranan Adam isimli şovuyla tanınan Müfit Can Saçıntı'yı sahnede izleme fırsatını kaçırmayın."



Yazan-Oynayan: Müfit Can Saçıntı



2 Perde Komedi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Lafını Esirgemeyenler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır